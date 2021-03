Union kampioen van 1B na winst in derby, Brusselaars promoveren na 48 jaar opnieuw naar eerste klasse

Het zat er al maanden aan te komen, en in de Zwanzederby tegen RWDM heeft Union nu de kroon op het werk van een beresterk seizoen gezet. Union staat al sinds speeldag 9 onafgebroken aan de leiding van de 1B Pro League, en heeft zich nu - vijf speeldagen voor het einde van de competitie - verzekerd van de titel dankzij een 2-1 overwinning in de stadsderby. Na 48 jaar keert Union zo terug naar het hoogste niveau. Een historisch moment voor een historische ploeg, al dient het titelfeestje (voorlopig) zonder fans gevierd te worden.

“Union is geel als de zon, en blauw als de hemel”. Felice Mazzu inspireerde zijn spelers op de persbabbel met wat poëtische woorden, en die zorgden voor een uiterst aangename wedstrijd. Meteen waren de intenties van Union duidelijk: met hoge druk en drang naar voor probeerde de thuisploeg RWDM meteen bij de keel te grijpen. RWDM voetbalde langs zijn kant aardig mee, en loerde op de counter.

Aangename eerste helft

De eerste grote kans van de partij was voor de uitploeg, maar Le Joncour besloot van dichtbij naast de kooi van Moris. Zoals zo vaak in het voetbal, was het aan de overkant wel prijs. Na een goede voorzet van uitblinker Teuma bokste RWDM-doelman Sadin de bal pardoes in de voeten van Undav, zo een kansen moet je de 24-jarige spits niet geven: 1-0.

Union dacht al meteen aan het titelfeestje en de bijhorende champagne, waardoor het na de 1-0 niet alert stond te verdedigen. Yambéré werd goed in de ruimte gestuurd en bracht de bal voor op Corenthyn Lavie, die de bal beheerst voorbij Moris werkte: 1-1, nog geen minuut na de openingstreffer.

Niet veel later keek Union bijna tegen een achterstand aan: Lavie nam de bal heerlijk op de slof, Moris zweefde de bal uit de kruising. Na kansen aan weerszijden, was het opnieuw de thuisploeg die op voorsprong kwam: Jordanov pakte uit met een bananenvoorzet richting tweede paal, waar Guillaume François de bal tegen de touwen kopte: 2-1, meteen ook de ruststand in het Joseph Mariënstadion.

Union bevestigt ijzersterke thuisreputatie

In de tweede helft verliep het allemaal wat bitsiger. Foutjes zorgden ervoor dat het spel regelmatig onderbroken werd, een scenario waar Union zich wel in kon vinden. De thuisploeg controleerde wel het balbezit, maar kreeg slechts 20 minuten voor tijd zijn eerste echte kans: Vanzeir schoot goed in, maar Sadin pakte uit met een fenomenale redding. 10 minuten voor tijd had ook Undav nog dé kans om de voorsprong uit te breiden, maar opnieuw bracht Sadin redding. Ook RWDM had het in de tweede helft moeilijk om aanvallen in elkaar te boksen: op een afgekeurd doelpunt van Lavie na creëerden de bezoekers amper doelgevaar.

Union beleefde nog wel een nerveus slot van de partij, maar het hield al bij al makkelijk stand en bevestigt daarmee zijn goede thuisreputatie. Uit 12 wedstrijden kon enkel Westerlo een puntje meegraaien uit Union. Een terugkeer naar het hoogste niveau dus voor Union, waardoor we volgend jaar opnieuw twee Brusselse clubs in de Jupiler Pro League terugvinden.

Klaar voor 1A?

Union bewees vanavond niet enkel klaar te zijn voor de eerste klasse. Met 19 overwinningen uit 23 wedstrijden, is het duidelijk dat Union enkele maatjes te groot was voor zijn concurrenten in 1B. Bovendien zagen we ook in de Croky Cup al bij vlagen de klasse van de Brusselse club. Eerst werd Moeskroen nog uitgeschakeld, nadien ging het wel tegen Anderlecht onderuit met overdreven 0-5 cijfers. Toch charmeerde Union in beide wedstrijden, en coach Felice Mazzu mag zich nu opmaken voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League.

