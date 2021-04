Seraing wint zuinig van Deinze, dat kans op promotiewedstrijden ziet vervliegen

Op de 26e speeldag in de 1B Pro League heeft Seraing zaterdag met 1-0 gewonnen van Deinze. Georges Mikautadze scoorde het enige doelpunt (14e). De ploeg uit Luik verstevigt zo zijn tweede plaats in 1B (48 punten) en zet eerste achtervolger Lommel (40 punten) op 8 punten.

Deinze had moeten winnen in Luik om een kans te behouden op de tweede plaats, die recht geeft op de promotiewedstrijden. Seraing heeft nu alleen nog de concurrentie te vrezen van Lommel. Als dat zondag niet wint van kampioen Union Sint-Gillis, is de tweede plaats voor Seraing een feit.