Duel tussen Seraing en Lierse levert geen winnaar op

Seraing en Lierse hebben elkaar zaterdag op de 27e en voorlaatste speeldag in de 1B Pro League in evenwicht gehouden. De wedstrijd in het Pairaystadion eindigde op 0-0.

Seraing kreeg, na een kansarme partij, in de extra tijd de beste kans op de winning goal. Sluipschutter Georges Mikautadze trapte de vrije trap echter op de paal.

Union, dat al een tijd zeker is van de promotie naar de Jupiler Pro League, opende vrijdag de 27e speeldag met een forse uitzege (0-4) tegen Club NXT. Later zaterdag (20u) volgt nog het duel tussen RWDM en Lommel, maandag (20u) kijken Deinze en Westerlo elkaar in de ogen.

Met nog een speeldag voor de boeg is Seraing (49 ptn) al zeker van de tweede plek, na de ongenaakbare kampioen Union (69 ptn). De Luikenaars spelen als runner-up in 1B het barrageduel om promotie/behoud tegen de voorlaatste in 1A: Waasland-Beveren of Moeskroen. De Waaslanders, momenteel de rode lantaarn, vechten zondag op de laatste speeldag aan den Dreef tegen OH Leuven om hun overleven in de hoogste klasse. Alleen zelf winnen én een nederlaag van Moeskroen op het veld van de autoritaire leider Club Brugge houdt het team van Nicky Hayen van de laatste plaats in 1A. Anders zakt Waasland-Beveren en speelt Moeskroen als zeventiende barrages tegen Seraing, de nummer twee uit 1B.

Lierse (16 ptn) staat in de stand op de zevende plaats, met alleen Club NXT (12 ptn) achter zich. Door een ingreep van de Pro League moeten de Kempenzonen sowieso niet degraderen naar de amateurreeksen.