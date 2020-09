Hertha kan met Lukebakio en Boyata Frankfurt niets in de weg leggen

Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata hebben vrijdag een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Eintracht Frankfurt. Hertha Berlijn verloor met 1-3 op de tweede speeldag van de Bundesliga.

Een strafschopdoelpunt van André Silva (30.) en een kopbal van Bas Dost (37.) bezorgden de thuisploeg een stevige kater in de rust. In de tweede helft diepte Sebastian Rode de score wat verder uit voor Frankfurt (71.). Hertha kon enkel nog reageren via een eigen doelpunt van Martin Hinteregger (78.).

Lukebakio werd na 83 minuten gewisseld. Boyata stond heel de wedstrijd op het veld.

- Ligue 1 -

Ook Renaud Emond moest vrede nemen met een nederlaag. Zijn ploeg Nantes ging met 2-0 onderuit in en tegen Lille, waar Jonathan David (ex-Gent) in de basis stond. Een eigen doelpunt van Nicolas Pallois in de 44e minuut en een penalty van Burak Yilmaz (87’) bleken voldoende voor de thuisploeg.

Emond mocht zijn opwachting maken in de 89e minuut.