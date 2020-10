Dortmund boekt eenvoudige zege in Revierderby tegen Schalke 04

In de Bundesliga had Dortmund, met Thomas Meunier als enige Belg in de basis, zaterdag geen moeite met buur Schalke 04. Het werd 3-0.

Akanji (55.), Haaland (61.) en Hummels (78.) maakten de doelpunten voor Dortmund, dat samen met Bayern München derde staat op een punt van leider RB Leipzig. Schalke 04 is 17e en voorlaatste.

Axel Witsel viel in na 71 minuten bij Dortmund, dat in de Champions League-groep van Club Brugge zit. Benito Raman viel op hetzelfde moment in bij Schalke 04. Thorgan Hazard kwam bij Dortmund in de 77e minuut het veld op. In de 80e minuut kreeg Meunier rust.