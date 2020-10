Ondanks assist Lukebakio verliest Hertha Berlijn van leider RB Leipzig

In de Bundesliga hebben Dedryck Boyata en Dodi Lukebabio zondag met Hertha Berlijn met 2-1 verloren op het veld van leider RB Leipzig. Hertha blijft in de onderste regionen hangen, Leipzig staat aan kop met Bayern München als eerste achtervolger op een punt.

De Colombiaan Cordoba opende in de achtste minuut de score voor de traditieclub uit de hoofdstad met een assist van Lukebabio. De Fransman Upamecano maakte drie minuten later gelijk. Bij Hertha Berlijn viel Zeefuik vlak na rust in voor Peparik. De Nederlander pakte meteen geel en enkele ogenblikken later een tweede geel karton na een zware overtreding. Hij stond nog geen vijf minuten op het veld. Sabitzer maakte er op penalty 2-1 van in de 77e minuut. Lukebakio werd gewisseld in 86e minuut, Boyata speelde negentig minuten mee.

Leipzig behoudt dus de leiding met een punt meer dan Bayern Munchen, dat dankzij een hattrick van Robert Lewandowski (10., 26. en 60.) en doelpunten van Sané (72.) en Musiala (90.) met 5-0 won van Eintracht Frankfurt.