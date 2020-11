Karrenvracht aan kansen en afgekeurde doelpunten: Bayern München wint spektakelrijke Klassiker van Borussia Dortmund

In een spektakelrijke Duitse Klassiker heeft Bayern München met 2-3 van Borussia Dortmund gewonnen. In een wedstrijd waar het voortdurend op en af ging trok Bayern uiteindelijk aan het langste eind. De Duitse recordkampioen won na doelpunten van Alaba, good old Lewandowski en Sané. De tegentreffer van Haaland in het slot van de wedstrijd kwam uiteindelijk te laat om nog een gelijkspel uit de brand te slepen.

Bij Borussia Dortmund startten Axel Witsel en Thomas Meunier in de basis. Thorgan Hazard begon na zijn eerste basisplaats tegen Club Brugge sinds zijn blessure weer op de bank.

De eerste kans was meteen voor Bayern. In de openingsminuut schoot Robert Lewandowski een grote kans in het zijnet. Ook daarna waren de bezoekers gevaarlijk. Na een corner had Dortmund-doelman Bürki een geweldige redding in huis op een kopbal van Goretzka. Pas halfweg de eerste helft staken Die Borussen hun neus voor het eerst aan de deur. Erling Haaland werd goed voor doel gebracht maar de Noorse spits mikte naast. Dergelijke kansen mist hij niet veel.

Meteen daarna was het bijna prijs voor Bayern. Lewandowski leek der Rekordmeister op voorsprong te brengen, maar de VAR was onverbiddelijk: buitenspel.

Bayern was wel heer en meester en dreigde nog via Goretzka en tweemaal Coman, maar het was Dortmund dat op slag van rust op voorsprong kwam. Axel Witsel miste eerst nog een prima kans, maar daarna kwam Marco Reus wel tot scoren. Raphaël Guerreiro zette uitstekend voor vanop de linkerflank, waarop Reus hard binnenschoot.

Lang kon Dortmund echter niet genieten van de voorsprong. Na een tackle van Thomas Delaney kreeg Bayern vlak voor rust nog een vrije trap. David Alaba trapte na een ingestudeerd nummertje de verdiende gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Bayern zag in de eerste helft Joshua Kimmich wel geblesseerd uitvallen. Bij een tackle, waarvoor Kimmich overigens zelf geel kreeg, blesseerde de Duitse middenvelder zichzelf.

Ook meteen na rust sloeg Bayern toe. Lucas Hernandez schilderde de bal op het hoofd van Lewandowski, die de 1-2 onhoudbaar binnenkopte. Het elfde doelpunt al voor de Pool in de competitie, en dat na zeven speeldagen. En Bayern bleef maar komen. De voorsprong stond nog maar net op het bord of Coman schoot van buiten de zestien tegen de paal. Dortmund moest zich dringend herpakken.

En dat deed het ook. Haaland stormde op Neuer af, maar schoot in het zijnet. De bonkige spits, woensdag nog goed voor twee goals tegen Brugge, kende zijn dagje niet. Ook minuten later mistte de Noor een nieuwe kans. De wedstrijd ging in de tweede helft goed op en neer. Op het uur kreeg Giovanni Reyna een uitstekende kans na een misser van Bayern-rechtsback Bouna Sarr, maar de jonge Portugees besloot op Neuer. Ook Marco Reus zag even later een schot gestopt door een uitstekende Neuer. En ook Thorgan Hazard, nog maar een paar seconden op het veld, stuitte op het sluitstuk van der Rekordmeister.

Aan de overkant lieten eerst Lewandowski en dan Gnabry het na om te scoren. Uiteindelijk was het invaller Leroy Sané die na balverlies van Haaland het lot van Bortmund bezegelde. Na een counter maakte de Duitse winger de bevrijdende 1-3.

Toch was het nog niet gedaan. Minuten later deed Haaland dan toch wat hij al het hele seizoen doet: scoren. Met nog tien minuten te spelen kon Dortmund op zoek naar de ultieme gelijkmaker. Voor Bayern zou het nog nagelbijten worden. Zeker toen Reus plots voor doel opdook, maar de aanvoerder van de thuisploeg schoot hoog over. In de blessuretijd zag Lewandowski nog voor de tweede keer een doelpunt afgekeurd worden.

Bayern is nu alleen leider in de Bundesliga. Het heeft drie punten voorsprong op Dortmund, dat op de derde plaats na Leipzig volgt.