Zelfs een hattrick is te weinig: Haaland sleept Borussia Dortmund voorbij Hertha Berlijn met vier goals

1-0 achter bij de rust? Geen probleem als je Erling Braut Haaland in je team lopen hebt. De Noorse spits scoorde viermaal na de pauze tegen Hertha Berlijn en zette Borussia Dortmund zo op weg naar de spectaculaire 2-5 zege. De verdedigers van Club Brugge kunnen aan een reeksje nachtmerries beginnen tot dinsdagavond.

Vier Belgen aan de start in Berlijn: Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata bij de thuisploeg, Axel Witsel en Thomas Meunier bij de bezoekers. Thorgan Hazard moest als enige Belg plaatsnemen op de bank. De Borussen namen het voortouw in de beginfase. Axel Witsel kon zijn grote krullenbol op het halfuur net niet tegen een vrijschop aan de tweede paal zetten. De goal viel vlak nadien aan de overkant door een knal van Matheus Cunha. De 21-jarige Braziliaan, die op de laatste dag van de wintermercato begin dit jaar overkwam van RB Leipzig, scoorde al zijn vijfde doelpunt in acht wedstrijden dit seizoen.

Zijn oud-ploegmaat van in Oostenrijk en kersvers Golden Boy Award-winnaar Erling Braut Haaland kreeg nadien een tik in de zestien, maar kreeg geen penalty. De Noor en zijn ploegmaten bleven kansen afdwingen. De bal wilde echter het mandje niet in.

De thee tijdens de rust gaf inspiratie. Want na een uitstekende combinatie over verschillende stationnetjes belandde de bal bij Haaland, vlakbij de open doelmond. 1-1, dus. En zijn zevende roos in evenveel wedstrijden.

Voor de straffe spits is eentje geentje, dus trapte hij amper enkele minuten later de 1-2 onder de doelman door.

Debuut Moukoko

Na een uurtje was Haaland voor een derde keer niet te stoppen. Nummer negen in zeven Bundesliga-wedstrijden dit seizoen: de waanzinnige cijfers van de lange spits blijven maar duren. We geven er eentje mee: de Noor scoorde evenveel hattricks als Bundesliga-legende Thomas Müller… in amper 22 duels tijd. Muller? Die deed er 359 wedstrijden over.

De dam brak helemaal bij Hertha, dat via Raphael Guerreiro een vierde keer moest slikken.

Cunha smukte zijn statistieken op met de 2-4 vanop de stip, maar die ‘vier’ vond Haaland ook wel leuk. Dus tikte de spits zijn vierde doelpunt in doel op aangeven van Jude Bellingham, nog zo’n jong talent bij Dortmund.

Na 84 minuten gunde Lucien Favre zijn goudhaantje een ‘applausvervanging’. Zijn vervanger was de 16-jarige Youssoufa Moukoko. Toch wel een statement van Dortmund, dat ook nog wereldtalenten als Gio Reyna en Bellingham liet invallen en Jadon Sancho zelfs rust gunde.

De zege leidde de Borussen ook tot op een puntje van Bayern München in de stand van de Bundesliga, na acht gespeelde wedstrijden. Der Rekordmeister liet zaterdag punten liggen bij Werder Bremen (1-1). Hertha Berlijn staat dertiende.

