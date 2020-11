Sebastiaan Bornauw boekt met Keulen eerste seizoenszege tegen Borussia Dortmund, dat Thomas Meunier ziet uitvallen met blessure

FC Köln heeft in de Bundesliga gestunt tegen Borussia Dortmund. Köln, met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd tussen de lijnen, won thuis met 2-1 van de Borussen. Naast de tweede nederlaag van het seizoen zag Dortmund op de koop toe Thomas Meunier uitvallen met een spierblessure.

Köln, dat voor de wedstrijd troosteloos laatste stond met slechts drie punten, speelde een uiterst efficiënte wedstrijd. Uit vijf schoten op doel puurde het twee doelpunten. Ellyes Skhiri scoorde zowel voor als na rust.

Dortmund - Keulen 0-1. Video: Eleven Sports

.

Dortmund - Keulen 0-2. Video: Eleven Sports

Als de dubbele achterstand nog niet genoeg was voor Dortmund, zag het ook Thomas Meunier uitvallen met een spierblessure. In de tweede helft zette Meunier zich op de grond en gaf hij aan dat hij niet meer verder kon. Zijn collega-Rode Duivel Thorgan Hazard kwam hem vervangen. Pas na 73 minuten deed Dortmund wat het dit seizoen al zo vaak en vlot deed: scoren. De ingevallen Hazard zorgde met een puik schot voor de aansluitingstreffer.

Dortmund - Keulen 1-2 Hazard. Video: Eleven Sports

Het slotoffensief dat daarna nog volgde, kwam te laat. Erling Haaland miste in de blessuretijd nog een dot van een kans. Dortmund verliest na de klassieker tegen Bayern München nu ook van Köln, dat pas zijn eerste zege van het seizoen pakt.

Nog in de Bundesliga won Bayern met 1-3 van Stuttgart. Ondanks de makkelijke zege van de landskampioen, was het toch de thuisploeg die het eerst scoorde. Tanguy Coulibaly kon afwerken na een verkeerde tussenkomst van Manuel Neuer. Nog voor de rust stelde de Duitse recordkampioen orde op zaken na doelpunten van Kingsley Coman en de onvermijdelijke Robert Lewandowski. Douglas Costa zorgde in het slot van de wedstrijd voor de 1-3 eindstand. Bayern blijft zo aan de leiding met 22 punten, het heeft twee punten voorsprong op eerste achtervolger RB Leipzig. Borussia Dortmund is derde met 18 punten.