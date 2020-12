Dortmund kan ook niet winnen bij Frankfurt (1-1) en pakt slechts 1 op 6

Dortmund is er zaterdag niet in geslaagd te winnen op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Dortmund, waar van de Belgen enkel Witsel in de basis stond, kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Na de nederlaag van vorige week tegen Koln blijven die Borussen zo achter met 1 op 6.

Dortmund kwam al snel op achterstand op bezoek bij Frankfurt. Daichi Kamada (ex-STVV) glipte door de buitenspelval en kon de score openen. Dortmund, waar Haaland en Meunier ontbraken met blessures, kon wel tegenprikken via onder meer Sancho, maar scoren lukte niet.

Daar slaagde het kort na rust wel in: 1-1, getekend Giovanni Reyna. Met een heerlijke goal bracht de 18-jarige Amerikaan de stand in evenwicht. Verder dan de gelijkmaker kwamen Witsel en co. echter niet meer.

Wat een heerlijk doelpunt van het jonge talent van Dortmund, Giovanni Reyna (18)!

Door het gelijke spel springt Dortmund in de stand voorlopig naar de derde plek. Later vanavond staat met Bayern München - Leipzig nog een heuse topper op het programma in de Bundesliga.