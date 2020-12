Orel Mangala wint met Stuttgart in Bremen, ploegmaat krijgt bizarre gele kaart na doelpunt

Orel Mangala speelde zondag een volledige wedstrijd voor Stuttgart, dat op de tiende speeldag in de Bundesliga met 1-2 ging winnen bij Werder Bremen.

Silas Wamangituka Fundu zette Stuttgart in de 31e minuut vanop de penaltystip op voorsprong en nam in blessuretijd (91e) ook de 0-2 voor zijn rekening. Davie Selke scoorde nog een erg late aansluitingstreffer (93e). Met veertien punten is Stuttgart achtste in de stand.

De manier waarop Wamangituka zijn tweede doelpunt scoorde, kostte hem een gele kaart wegens respectloos gedrag naar de tegenstander. De 21-jarige Congolees kreeg de treffer cadeau toen doelman Jiri Pavlenka buiten zijn strafschopgebied in de fout ging. Wamangituka kreeg alle tijd en ruimte om de bal in het verlaten doel te lopen. Dat deed hij tergend langzaam. Zijn provocerende getreuzel viel slecht bij de spelers van Bremen, die woedend verhaal gingen halen bij de doelpuntenmaker. Ook de scheidsrechter kon het plagerige toneelstukje niet waarderen.

Op de tiende speeldag in de Serie A stond Maxime Busi voor de tweede keer in de basis bij Parma, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Benevento. Twee minuten voor tijd werd Busi naar de kant gehaald. Bij Benevento mocht Daam Foulon voor de laatste tien minuten komen opdraven. In de stand is Benevento met 11 punten dertiende en Parma met 10 punten zestiende.