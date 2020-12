Zowel Bayern, als Leipzig vergeet zichzelf te belonen na spectaculaire wedstrijd

In een aangenaam kijkstuk met maar liefst zes goals, hebben Bayern München en RB Leipzig de punten gedeeld in een 3-3 gelijkspel. Müller was de grote man bij Bayern met twee goals. Ook de 17-jarige Musiala kwam tot scoren. In de stand blijft Bayern zo eerste, Leipzig tweede.

In Duitsland stond zaterdagavond een onvervalste topper op het programma. Met Bayern München en RB Leipzig stonden de nummers één en twee tegenover elkaar. De verwachtingen waren vooraf hooggespannen, maar beide teams maakten die zonder problemen waar. We waren nog geen twintig minuten ver wanneer Christopher Nkunku de score opende voor Leipzig. Hij werd door Forsberg perfect het straatje ingestuurd en omspeelde Neuer om zijn team op voorsprong te trappen.

💨 | Christopher Nkunku is het eindstation van een briljante counter! ⚡🇩🇪#FCBRBL pic.twitter.com/MIUmAyVF3H — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

Doelpuntenfestijn

Lang kon Leipzig niet genieten van zijn voorsprong, want op het half uur stonden de bordjes al opnieuw in evenwicht. Het was de 17-jarige Jamal Musiala die vanop de rand van de zestien knap Gulasci verschalkte. Die Musiala was pas vijf minuten eerder de geblesseerde Martinez komen vervangen. Qua binnenkomer kan het tellen.

GOAL | Jamal Musiala z'n droom komt uit. 🤩



De 17-jarige jongeling van Bayern scoort tegen RB Leipzig. 🔥#FCBRBL pic.twitter.com/5xNMmgyacF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

Bayern rook bloed en drukte door. Met succes, want meteen schoot Müller zijn ploeg op voorsprong na een knappe collectieve actie. Door zijn goal tegen Leipzig blijft Union Berlin nu de enige club (naast Bayern zelf natuurlijk) waartegen Müller nog niet wist te scoren.

‘Nu zal Bayern over Leipzig walsen’, zou je dan durven denken, maar niets was minder waar. De euforie na de goal van Müller was nog niet gaan liggen of Kluivert bracht Leipzig al opnieuw langszij. Vooral de assist van Haidara mocht er wezen. Vier goals in 45 minuten, niet slecht.

Foto: EPA-EFE

En geloof het of niet, maar de tweede helft was nog niet goed en wel begonnen en daar was al opnieuw de voorsprong van Leipzig. Angelino leverde een gemeten voorzet af en Forsbeg, moederziel alleen gelaten, kopte zijn team op voorsprong. Dit kon natuurlijk niet blijven duren.

En zo geschiedde. Een half uur lang kregen we zowaar geen enkel doelpunt te zien. “Dat kan niet blijven duren”, moet Thomas Müller gedacht hebben , want met zijn tweede van de avond stopte hij de doelpuntenloze periode en kopte hij Bayern langszij.

Die 3-3 bleek uiteindelijk ook de eindstand. Door deze zege laten beide clubs na optimaal te profiteren van het puntenverlies van concurrent Dortmund. In de stand behoudt leider Bayern zijn voorsprong van twee punten op Leipzig, dat tweede blijft.