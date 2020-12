Corona wat? Frans international spuugt in gezicht van tegenstander en krijgt rood

Het is bijzonder wansmakelijk in elke tijd, maar in deze coronatijden zeker. Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach spuugde zaterdagnamiddag in het gezicht van zijn tegenstander Stefan Posch (Hoffenheim) en kreeg terecht rood.

Het was de VAR die de actie van Thuram, de zoon van Lilian en sinds een maand ook Frans international, opmerkte en de scheidsrechter naar de zijlijn riep om het spuugincident te beoordelen. De ref oordeelde terecht dat de spits een rode kaart verdiende, nadat hij eerst geel had gegeven. Ook Posch kreeg geel in de stevige discussie die ontstond.

Marcus Thuram med loskan och en lång avstängning att vänta. pic.twitter.com/icG3J6u8ft — Adam Nilsson (@AdamTNilsson) December 19, 2020

Tot overmaat van ramp ging Borussia Mönchengladbach na de rode kaart van Thuram onderuit. Ryan Sessegnon zette Hoffenheim op de beslissende 1-2 voorsprong enkele minuten later.