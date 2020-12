Wie anders dan Lewandowksi? Pool schiet Bayern naar de leiding in Bundesliga tegen Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen is zijn ongeslagen status in de Bundesliga kwijt. De leider tot zaterdag verloor in de 93ste minuut van Bayern München na een goal van de onvermijdelijke Robert Lewandowski in de 93ste minuut. Bayern München springt daardoor naar de leiding in de Bundesliga.

Robert Lewandowski won deze week nog FIFA Speler van het Jaar en mocht zich zaterdag meteen opmaken voor een duel tegen de leider in de Duitse Bundesliga, voor een keertje dus niet het eigen Bayern. Leverkusen kwam op voorsprong, dankzij een heerlijke treffer van Patrick Schik. De Tsjechische spits nam een ingestudeerde hoekschop fantastisch op de slof, goed voor zijn vierde doelpunt van het seizoen.

TOOOR | Wat een fantastische volley van Patrick Schick. 😍🔥#B04FCB pic.twitter.com/IEKrws5W5l — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

Hansi Flick heeft de eigenschap steeds bedenkelijk te kijken, maar deed dat nog meer dan anders in de eerste helft. Kind van de rekening werd Kingsley Coman. De winger werd na amper 32 minuten naar de kant gehaald, zonder dat er enige blessure in het spel leek te zijn. Leroy Sané kwam hem vervangen.

Kerstcadeau

Gelukkig beschikt hij over die wereldspits uit Polen. Een voorzet van Müller vanop rechts bezorgde doelman Hradecky en verdediger Tah zoveel zorgen dat ze er met z’n beiden naartoe gingen en op elkaar botsten zonder een tegenstander in de buurt. Lewandowski keek ernaar… en nam het vroege kerstcadeau met veel plezier aan. De Pool zit al aan zestien (!) doelpunten in de Bundesliga dit seizoen.

Serge Gnabry was in de tweede helft het meeste gevaarlijk met enkele rushes en kansen vanop de linkerkant, terwijl de 17-jarige invaller Jamal Musiala de paal raakte. De 1-1 bleef op het bord tot in de 93ste minuut, toen Lewandowski andermaal zijn duivels ontbond voor de 1-2. Weg ongeslagen status en leidersplaats voor Leverkusen, dat Bayern leider ziet worden in de Bundesliga.

Schalke blijft in de dieperik

De traditieclub Schalke zakt steeds verder weg in het degradatiemoeras. De club van Benito Raman verloor thuis met 0-1 van promovendus Armina Bielefeld. Fabian Klos maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, op assist van Nathan De Medina. Die laatste is een Belgische verdediger met een verleden bij Anderlecht en Moeskroen. De nederlaag betekende voor het team van interim-coach Huub Stevens al de 29ste competitiewedstrijd op rij zonder zege.