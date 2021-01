Nieuw jaar, nieuwe nederlaag: ook in 2021 kan Schalke maar niet winnen

Schalke 04 is ziek. Doodziek. Het kon dit seizoen in de competitie nog geen enkele keer winnen en daar is zaterdagavond geen verandering in gekomen. Het verloor de kelderkraker kansloos met 3-0 van Hertha Berlijn, met Dodi Lukebakio bijna de hele wedstrijd tussen de lijnen. Bij Schalke zat Benito Raman voor het eerst dit seizoen niet in de selectie.

Halfweg de eerste helft miste Dodi Lukebakio oog in oog met de doelman van Schalke een dot van een kans. Na 35 minuten spelen was het wel prijs voor Hertha. Na een afgeweken schot belandde de bal bij Mattéo Guendouzi, die het leer vervolgens mooi in de verste hoek weglegde. Ondanks goed voetbal van beide ploegen was het Hertha dat met een voorsprong ging rusten.

Na de koffie sloeg Hertha Berlijn - zonder een geblesseerde Dedryck Boyata - opnieuw toe. Jhon Cordoba verdubbelde de score met zijn vierde van het seizoen. Tien minuten voor tijd bezegelde Piatek het lot van Schalke helemaal. 3-0, en een zoveelste nederlaag dit seizoen voor de ploeg van Benito Raman. Het staat troosteloos laatste met slechts vier punten uit veertien wedstrijden. Het heeft bovendien een doelpuntensaldo van -31. Vorige week stelde Schalke met de Zwitser Christian Gross nog een nieuwe trainer aan, al de vierde (!) dit seizoen.