Mönchengladbach komt spectaculair terug en smeert Bayern München tweede nederlaag van seizoen aan

Borussia Mönchengladbach heeft vrijdag op de vijftiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 3-2 gewonnen van Bayern München. Voor Bayern was het nog maar de tweede nederlaag dit seizoen in de Bundesliga, en ook over alle competities heen.

Het begon nochtans goed voor Bayern vrijdagavond. Robert Lewandowski (20.) zorgde voor een voorsprong vanop de stip, Leon Goretzka (26.) verdubbelde de bonus al snel. De motor van Mönchengladbach moest echter nog op gang komen en met twee treffers zorgde Jonas Hofmann (36. en 45.) net voor de rust voor een gelijke stand. Kort na de pauze schonk Florian Neuhaus (49.) de thuisploeg de zege door 3-2 te maken. De laatste nederlaag van Bayern dateert van 27 september, toen Hoffenheim met 4-1 te sterk bleek.

Bayern is nog leider, maar als Leipzig zaterdag de topper tegen nummer vier Dortmund wint, springt het over de regerende kampioen naar de leidersplaats. Mönchengladbach is zevende.

