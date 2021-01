Het wonder is geschied: Schalke 04 ontsnapt ternauwernood aan historisch dieptepunt dankzij hattrick van 19-jarige spits

Het is gebeurd: Schalke 04 is er voor de eerste keer in bijna 1 jaar in geslaagd om een wedstrijd in de Duitse Bundesliga te winnen. De cultclub uit Gelsenkirchen haalde zelfs meteen fors uit: het won met maar liefst 4-0 van Hoffenheim. Matthew Hoppe, een 19-jarige spits uit de Verenigde Staten, was de held van de dag: hij scoorde drie van de vier goals voor Schalke.

Schalke 04 boekte zijn laatste zege op 17 januari 2020, toen er met 2-0 werd gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Daarna volgden 30 opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning. Een record in de Duitse hoogste klasse was dat nog niet: in 1966 slaagde Tasmania Berlijn erin om 31 wedstrijden op rij niet te winnen. Schalke 04 kreeg tegen Hoffenheim, vooraf dertiende in de stand, een laatste kans om een evenaring van dat trieste record te ontlopen.

Schalke's last 30 Bundesliga games:



LDDDLLDLLLLDDLLLLLLDLDDLLLDLLL



They're now just one game away from equalling the record winless run in Bundesliga history. pic.twitter.com/b7070K0ZgQ — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2021

De club uit Gelsenkirchen greep de kans met beide handen. Matthew Hoppe bracht kort voor de rust hoop door de 1-0 te scoren, en in de tweede helft hengelde de amper 19-jarige Amerikaan de zege helemaal binnen door nog eens tweemaal de netten te vinden. Hoppe werd daarmee ook de eerste speler uit de Verenigde Staten die in de Bundesliga een hattrick scoorde.

Eveneens opmerkelijk was de prestatie van Amine Harit. De Marokkaanse Fransman gaf de assist voor elk doelpunt van Hoppe én maakte het helemaal af door in de slotfase zelf de 4-0 te scoren. Dat was ook meteen de eindstand.

Rode lantaarn kwijt

Voor Schalke biedt de langverwachte zege ook wat meer perspectief op de redding. Die Königsblauen zijn zelfs meteen hun rode lantaarn in de Bundesliga kwijt: Schalke telt nu 7 punten uit 15 wedstrijden, eentje meer dan Mainz. De veilige vijftiende plaats is momenteel in handen van FC Köln, dat 11 punten heeft.