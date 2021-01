Thomas Meunier eist hoofdrol op bij Dortmund: eerste doelpunt en uitgelokte penalty, maar geen overwinning

Borussia Dortmund is zaterdag thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel gekomen tegen laagvlieger Mainz 05. Beide doelpunten vielen na rust. Mainz kwam op voorsprong na een absolute wereldgoal, maar Thomas Meunier sleepte met zijn eerste doelpunt in Dortmundse loondienst nog een gelijkspel uit de brand. Thorgan Hazard en de langdurig geblesseerde Axel Witsel zaten niet in de selectie door blessures.

LEES OOK. Dortmund-spelers steken Axel Witsel hart onder de riem met shirts tijdens opwarming: “Word snel beter”

Erling Haaland schoot de bal al na twee minuten tegen de netten en leek Dortmund zo op een vroege voorsprong te brengen. Leek, want het doelpunt van de Noor werd afgekeurd voor buitenspel. Het eerste geldige doelpunt van de wedstrijd viel uiteindelijk pas in de tweede helft. Levin Oztunali schoot Mainz op voorsprong met een heerlijk afstandsschot van ver buiten de zestien.

?? | FSV Mainz 05 komt op voorsprong dankzij een heerlijk afstandsschot van Levin Oztunali! ??????#BVBM05 pic.twitter.com/GGyMMPlM5W — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 16, 2021

Iets na het uur kwam de uitploeg dicht bij de 0-2, maar een kopbal belandde op de deklat. En dat zou Mainz zich nog beklagen. Want tien minuten later kwam Dortmund eindelijk tot scoren. De ingevallen youngster Youssoufa Moukoko bracht de bal goed voor, waarna Thomas Meunier het leer mooi in de verste hoek binnenschoot.

???? | Thomas Meunier scoort zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund! ??#BVBM05 pic.twitter.com/P2fUA7xeK9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 16, 2021

Twee minuten later eiste Meunier weer een hoofdrol op. De Rode Duivel werd foutief neergehaald in zestien en de bal ging op de stip. Marco Reus zette zich achter de bal maar mistte onbegrijpelijk. De aanvoerder van de Borussen schoot ruim een meter naast.

Hierna kwam Dortmund niet meer tot scoren, waardoor het belangrijke punten laat liggen. Het staat nu samen met Bayer Leverkusen op een gedeelde derde plaats. Beide ploegen hebben drie punten minder dan leider Bayern München. Mainz pakt dan weer een belangrijk punt in de degradatiestrijd.

Belgisch gelijkspel

Ook in de Bundesliga speelden Keulen en Hertha Berlijn 0-0 gelijk. Met Sebastiaan Bornauw (Keulen) en Dodi Lukebakio (Hertha) stond bij beide ploegen een landgenoot in de basis. Bornauw speelde de hele wedstrijd, Lukebakio werd na een uur naar de kant gehaald. Dedryck Boyata ontbrak bij Hertha nog steeds met een enkelblessure. Keulen geraakt door de puntendeling niet weg uit de degradatiezone. Het is zestiende, een plaats die op het einde van het seizoen barrages voor het behoud met een tweedeklasser betekent. Hertha staat kleurloos twaalfde.