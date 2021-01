RB Leipzig struikelt over laagvlieger Mainz en doet slechte zaak in strijd om titel in Bundesliga

De achttiende speeldag in de Bundesliga zou wel eens de beslissende kunnen geweest zijn. Bayern München moet nog spelen, maar doet nu al een goede zaak met verliespartijen voor Borussia Dortmund (vrijdag) en RB Leipzig. De rijzende ster in het Duitse voetbal verloor zaterdagnamiddag met 3-2 van FSV Mainz 05, Bayern kan zondagmiddag de kloof uitdiepen tot zeven punten.

RB Leipzig moest zaterdag winnen, want eerder deze week had Bayern München al de kloof op zes punten gebracht. Tyler Adams bracht Leipzig na een kwartiertje op voorsprong, maar Moussa Niakhaté bracht de thuisploeg nog geen tien minuten later weer langszij. Verdediger Marcel Halstenberg zette Leipzig nog voor de rust weer op voorsprong, maar een tweede doelpunt van Niakhaté bracht een gelijke stand voor de rust.

Net na de koffie ging Mainz zelfs weer over Leipzig: Leandro Barreiro zette de 3-2 na vijftig minuten spelen op het bord. Leipzig kon niet meer scoren en leed de derde seizoensnederlaag in de Bundesliga op een cruciaal moment. Voor Mainz is het een cruciale driepunter: pas de tweede dit seizoen en een eerste stap om de huidige kloof van vijf punten richting Köln, die op de plaatsen voor de degradatieplay-offs staan, te dichten.

Ook Leverkusen valt

Bayer Leverkusen en Wolfsburg speelden zaterdag onderling een belangrijke partij, want bij winst kwam Wolfsburg samen met Leverkusen op de derde plaats in de Bundesliga. De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong dankzij Ridle Baku. De Nederlandse coach Peter Bosz probeerde met enkele aanvallende wissels het tij te keren bij Leverkusen, maar slaagde daar niet in. Koen Casteels werkte de negentig minuten af tussen de palen bij overwinnaar Wolfsburg, dat samen met Leverkusen op de derde plaats staat in de Bundesliga.

Vijfklapper bij Bielefeld

De promovendus staat boven de degradatiestreep, maar kreeg van Eintracht Frankfurt voetballes. André Silva scoorde twee keer, ook Filip Kostic en Luka Jovic gingen mee op het scorebord. Sergio Cordova redde de eer voor Bielefeld, Joakim Nilsson scoorde een owngoal. De Belgische middenvelder Orel Mangala ging met VfB Stuttgart met 1-2 onderuit bij SC Freiburg. In FC Augsburg-Union Berlin (2-1) viel bij de 1-1 een ex-Belgische connectie te noteren: Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen) assisteerde Marcus Ingvartsen (ex-Genk).