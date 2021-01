Koen Casteels brengt Wolfsburg met clean sheet in top drie

Wolfsburg heeft in de laatste wedstrijd van de 19e speeldag in de Bundesliga met 3-0 gewonnen van Freiburg. Het team van doelman Koen Casteels komt daarmee op een derde plaats in de rangschikking.

John Anthony Brooks en Wout Weghorst brachten Wolfsburg voor rust op voorsprong in de Volkswagen Arena (21. en 35.). Yannick Gerhardt maakte nog een derde, terwijl Casteels geen tegendoelpunt moest slikken. Mt 35 punten moet Wolfsburg alleen Bayern Munchen (45) en Leipzig (38) voor laten gaan.

In de Serie A won Napoli met 2-0 van Parma, zonder de geblesseerde Rode Duivel Dries Mertens. Bij Parma viel Maxime Busi in na 79 minuten. In de stand blijft Parma in de degradatiezone hangen, Napels staat vierde met 37 punten, op twee punten van Juventus en negen punten van leider AC Milaan.