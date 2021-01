Geslaagd debuut voor Emmanuel Dennis, die met FC Keulen belangrijk degradatieduel wint

FC Keulen heeft zondagnamiddag op de negentiende speeldag in de Bundesliga een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen de degradatie. Zonder de geblesseerde Sebastiaan Bornauw, de Rode Duivel staat aan de kant met een rugprobleem, haalde Keulen het met 3-1 van Arminia Bielefeld.

Bij de thuisploeg verscheen de van Club Brugge gehuurde Emmanuel Dennis meteen aan de aftrap. De Nigeriaanse aanvaller zag hoe zijn ploegmaat Marius Wolf met twee doelpunten voor een 2-0 ruststand zorgde, op het uur telde Elvis Rechbecaj de bezoekers helemaal uit met de 3-0. Verder dan de aansluitingstreffer van Sergio Cordova een kwartier voor affluiten kwam Bielefeld niet. Na 82 minuten werd Dennis naar de kant gehaald.

In de strijd tegen de degradatie doet FC Keulen een uitstekende zaak, want met achttien punten schuiven ze op naar de veertiende plaats, net boven de degradatiezone. Bielefeld is met één punt minder zestiende.