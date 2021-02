Borussia Dortmund komt in eigen huis niet verder dan gelijkspel tegen Hoffenheim en dreigt weg te zakken na 1 op 6

Borussia Dortmund is er voor het tweede opeenvolgende weekend niet in geslaagd om te winnen in de Bundesliga. Nadat er vorige week met 2-1 werd verloren bij Freiburg, kwamen Die Borussen in eigen huis nu niet verder dan een gelijkspel tegen Hoffenheim. Het werd 2-2. Dortmund trad opnieuw aan zonder Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard, die alledrie nog herstellen van blessures.

Dortmund kreeg al vroeg in de partij een goede kans via Erling Haaland, maar Hoffenheim reageerde met twee vinnige tegenprikken van Ihlas Bebou. Halverwege de eerste helft bracht Jadon Sancho de geel-zwarten dan toch op voorsprong op aangeven van Raphael Guerreiro.

Daarna kantelde de wedstrijd plots helemaal voor Die Borussen. Haaland zag de 2-0 afgekeurd worden voor buitenspel en enkele minuten later maakte Munas Dabbur er zelfs 1-1 van. Bebou had daarna de 1-2 aan de voet, maar miste opnieuw. Vroeg in de tweede helft slaagde Bebou er eindelijk in om de netten te vinden: in de 51ste minuut bracht hij Hoffenheim op voorsprong na een blunder van keeper Marwin Hitz.

FAIL | Een nieuwe speeldag in de Bundesliga, een nieuwe fout van Marwin Hitz. ??#BVBTSG pic.twitter.com/18xKbRv4Sf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2021

Dortmund moest nu wel komen. Haaland zorgde al snel voor de gelijkmaker, maar voor de tweede keer zag hij een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel - deze keer na een tussenkomst van de VAR.

Haaland sleept gelijkspel uit de brand

In de slotfase slaagde Haaland er toch nog in om zijn goaltje mee te pikken. De jonge Noor scoorde tien minuten voor het einde de gelijkmaker. Derde keer, goede keer: nu ging het feestje wel door. Hoffenheim kreeg in de slotseconden nog een ultieme kans op de 2-3, maar Mijat Gacinovic mikte centimeters naast het doelhout. Zo bleef het 2-2.

In de stand is Dortmund nu zesde met 33 punten, maar het dreigt ingehaald te worden door Borussia Mönchengladbach, dat één punt minder heeft en zondag nog speelt tegen nummer drie Wolfsburg. Freiburg is achtste met drie punten minder, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. De top zes van de Bundesliga mag Europa in: Dortmund moet zich na een 1 op 6 dus snel herpakken.

Dortmund was overigens niet de enige club bovenin het klassement die niet kon winnen. Bayer Leverkusen bleef in eigen huis ook op een 2-2 steken tegen Mainz, nota bene de voorlaatste in de stand. Mainz stond kort voor het einde nog 2-0 achter, maar boog dat in drie minuten nog om tot een gelijkspel. Leverkusen komt daardoor op een gedeelde vierde plek met Eintracht Frankfurt, dat zondag tegen Köln speelt. Beide clubs hebben 3 punten meer dan Dortmund.

Mangala en Lukebakio spelen gelijk

Stuttgart en Hertha hebben zaterdagnamiddag een 1-1 gelijkspel afgeleverd. De thuisploeg, met belofteninternational Orel Mangala de hele wedstrijd tussen de lijnen, opende in de blessuretijd van de eerste helft de score via Sasa Kalajdzic. In het slot van de tweede helft zorgde Luca Netz nog voor een puntendeling voor Hertha, met Dodi Lukebakio de hele wedstrijd in de spits. Dedryck Boyata is er door een kwetsuur nog niet bij. Met achttien punten staat Hertha maar net boven de degradatiestreep, Stuttgart is met acht punten meer tiende.