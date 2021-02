Je verzint het niet: Michel Vlap scoort, geeft assist én krijgt truitje van Lewandowski tijdens droomdebuut tegen Bayern München

Bayern München-Arminia Bielefeld werd 3-3. Vlap was bij zijn debuut goed voor een goal en een assist. Foto: Pool via REUTERS

Michel Vlap had bij zijn debuut voor Arminia Bielefeld, op het veld van Bayern München nota bene, amper negen minuten nodig om de netten te doen trillen. De goal van de Nederlander mocht er bovendien best zijn. LEES OOK. Anderlecht-huurling Michel Vlap na droomdebuut in de Bundesliga: “Ik kom die gasten normaal alleen tegen op FIFA” Vlap, die dit seizoen in elf wedstrijden voor Anderlecht amper één keer wist te scoren, is niet de eerste huurling van paars-wit die bij zijn tijdelijke werkgever plots wél vlotjes de weg naar doel lijkt te vinden. Landry Dimata bezorgde Espanyol afgelopen weekend de drie punten tegen Mallorca, Isaac Kiese Thelin scoorde voor Kasimpasa tegen Galatasaray en Peter Zulj maakte voor Göztepe al vier treffers in zeven wedstrijden. ????? | Het is 2021, Michel Vlap scoort op een koude maandagavond tegen Bayern. ??#FCBDSC pic.twitter.com/a8AbXky9XP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 15, 2021

In de loop van de tweede helft deed de Nederlander er nog een schepje bovenop. Het was Vlap die zijn ploegmaat Amos Pieper met een uitstekende hoekschop de 0-2 voorschotelde.

VLAPINHO | Geen idee wat Michel Vlap vanochtend heeft gegeten, maar wij willen een hap! ???#FCBDSC pic.twitter.com/5o7CrFKFu0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 15, 2021

Na een klein kwartier in de tweede helft werd Vlap naar de kant gehaald. In die tweede helft vielen overigens nog heel wat doelpunten. Lewandowski maakte de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. waarna Gebauer voor de 1-3 zorgde. Via Tolisso en Davies maakte Bayern alsnog gelijk.

Na de match volgde de absolute kers op de taart voor de spelmaker. Vlap mocht het truitje van niemand minder dan topspits Robert Lewandowski in ontvangst nemen.