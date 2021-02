Toch nog spanning in Bundesliga? Bayern München verliest topper tegen Eintracht Frankfurt en pakt 1 op 6

En plots kan het allemaal weer in de Duitse Bundesliga. Een week geleden leek Bayern München nog comfortabel op weg naar een negende opeenvolgende landstitel, maar het liet voor de tweede keer in zes dagen punten liggen. Maandag werd er thuis nog verrassend gelijkgespeeld tegen staartploeg Arminia Bielefeld (3-3), zaterdag ging de landskampioen met 2-1 onderuit op het veld van Eintracht Frankfurt.

Frankfurt gaf al vroeg zijn visitekaartje af. Na amper vier minuten had Amin Younes al kunnen scoren, maar de Beierse verdediging stond pal. Bij de tweede grote kans, een kleine tien minuten later, was het wel raak: Daichi Kamada opende de score voor Frankfurt.

Ook na de openingstreffer bleven de beste kansen voor de thuisploeg. Younes miste ook zijn tweede kans, maar de derde poging op het halfuur bleek de goede: de bal verdween in de rechterbovenhoek. 2-0 voor Frankfurt.

De thuisploeg ging dankzij de treffers van Kamada en Younes met een dubbele voorsprong de rust in, maar met Bayern München ben je nooit klaar. Na de 2-0 was de landskampioen eindelijk wakker geschoten, maar Coman en Choupo-Moting kwamen voor de pauze niet tot scoren. Kort na de rust was het wel prijs na een splijtende voorzet van Leroy Sané, die door targetman Robert Lewandowski werd binnengetrapt.

Bayern rook bloed en zette door, maar scoren lukte niet - onder meer dankzij een sterk keepende Kevin Trapp, die Coman opnieuw van een doelpunt hield. Coman zou daarna nog een goede kans missen. Tien minuten voor het einde werd Frankfurt door toedoen van de VAR nog een penalty ontzegd en Kostic zag bij het ingaan van de extra tijd de 3-1 gered worden door Neuer.

In de slotseconden liet Bayern nog een ultieme kans liggen toen Kevin Trapp even uitgleed. De bezoekers konden echter niet profiteren. Hernandez zette daarna nog voor, maar Lewandowski kon zijn hoofd niet meer tegen de bal zetten. Kort daarna werd er afgefloten: 2-1 was de eindstand.

Bayern München pakt door de nederlaag slechts 1 op 6. Cijfers die we niet van de Duitse recordkampioen gewend zijn, maar die ze bij eerste achtervolger RB Leipzig graag zullen zien. Bayern heeft nu 49 punten, Leipzig kan op 47 punten komen als het zondag wint bij Hertha Berlijn. VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt delen de derde plek met 42 punten.

Gladbach blijft sukkelen, Mainz op weg naar redding?

Iets lager in het klassement is ook Borussia Mönchengladbach op de sukkel. Gladbach ging verrassend met 1-2 onderuit tegen Mainz en kon zo voor de vierde opeenvolgende match niet winnen: het blijft zo achter met 2 op 12. Het deelt voorlopig de zesde plek met Borussia Dortmund - dat later op zaterdag nog de Revierderby speelt tegen streekgenoot Schalke 04.

Mainz is nog steeds voorlaatste, maar pakt zowaar 7 op 9 en staat plots slechts één punt achter de veilige vijftiende plek van Hertha Berlijn. Hertha en nummer zestien Arminia Bielefeld hebben beiden 18 punten en moeten allebei nog hun wedstrijd spelen dit weekend.