Borussia Dortmund duwt Schalke 04 nog wat dieper in de put in Revierderby, Erling Haaland schittert met wereldgoal

Schalke 04 heeft ook in de derby tegen Borussia Dortmund de rug niet kunnen rechten. De club van invaller Benito Raman ging met zware 0-4 cijfers onderuit op eigen veld. Erling Haaland stal andermaal de show met twee doelpunten, waaronder een pareltje. Dortmund hijst zich voorlopig naast Bayer Leverkusen in de stand op een gedeelde 5de plek, maar Leverkusen komt zondag nog in actie. Schalke 04 stevent ondertussen af op de degradatie.

1 schamele overwinning telde Schalke 04 voor aanvang van het altijd beladen duel tegen Dortmund. De königsblauen kennen een absoluut horrorseizoen, Raman en co zitten al aan hun vierde trainer sinds de start van de competitie. Maar ook Christian Gross krijgt de trein niet op de rails. De Zwitser bezorgde zijn ploeg wel de enige competitiezege tot dusver, maar verder kleurt zijn rapport met zes nederlagen en twee gelijke spelen bloedrood.

Niet dat Dortmund zo’n sterk seizoen kent met een zesde plek in de stand, maar de Borussen tankten in de Champions League wel vertrouwen met een sterke comeback en 2-3-zege tegen Sevilla. Dortmund was dan ook uitgesproken favoriet in de Revierderby, maar had het aanvankelijk niet onder de markt. Schalke plooide zich dubbel, de geelhemden kwamen er maar moeilijk door. Maar vanop de bank zag Rode Duivel Thomas Meunier hoe zijn ploegmaats in de slotfase van de eerste helft dan toch het laken naar zich toe trokken. Jadon Sancho opende de score, maar het was enkele minuten later weeral Erling Haaland die de monden deed openvallen.

De Noor pakte een voorzet van Sancho op onnavolgbare wijze op de slof, de volley was onhoudbaar voor Schalke-doelman Fährmann. Een pareltje van een doelpunt, zijn 16e alweer van het seizoen. Ter info: Schalke scoorde in totaal al …. 15 doelpunten dit seizoen.

40 minuten knokken en dan met een 0-2 achterstand de rust intrekken, de veer bij Schalke was gebroken. Na de rust was het nooit bij machte om Dortmund in verlegenheid te brengen. Op het uur dikte Raphaël Guerreiro de score nog wat aan tot 0-3, het sein voor Gross om Raman in te brengen. Kon de Belg het tij doen keren?

Neen, is het antwoord. Dortmund controleerde de partij, en wie anders dan Haaland zette dekers op de taart voor de bezoekers. Na een mooi uitgesponnen aanval duwde de Noor van dichtbij zijn 17e van het seizoen tegen de netten, invaller Jude Bellingham kreeg de assist achter zijn naam.

Schalke blijft door de 15e nederlaag op koers voor een ticket naar de 2. Bundesliga, het staat troosteloos laatste met 9 punten. Dortmund kan na een 1 op 6 weer omhoog kijken in het klassement.