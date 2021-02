Bundesliga blijft spannend: Bayern kan weer winnen, Leipzig laat zich niet verrassen

In de Bundesliga blijven drie topteams bovenaan foutloos: zowel Bayern München, RB Leizig, Vfl Wolfsburg als Borussia Dortmund wonnen. Enkel Eintracht Frankfurt verloor, van het verrassend sterke Wolfsburg.

Koen Casteels behaalde met Wolfsburg een achtste clean sheet op een rij. De Wolven haalden het op de 23e speeldag met 2-0 van Hertha Berlijn dankzij een owngoal van Lukas Klünter (38.) en een doelpunt van Maxence Lacroix (89.).

Bij Wolfsburg kreeg Marin Pongracic een tweede gele kaart in de blessuretijd. Dodi Lukebakio mocht in de 74e minuut invallen bij Hertha, Dedryck Boyata is nog out met een stressfractuur in zijn voet. Wolfsburg is met 45 punten derde in de stand, op zeven punten van leider Bayern München. Hertha Berlijn staat met 18 punten op de 15e stek.

Bij Bayern waren Robert Lewandowski and Serge Gnabry goed voor elk twee doelpunten tegen FC Köln. Leon Goretza gaf dan weer drie assists. Goed voor de eerste zege in drie wedstrijden voor de leider in de Bundesliga. Eric Maxim Choupo-Moting opende zijn conto bij Bayern München met de eerste goal, terwijl Lewandowski al aan 29 stuks zit. Thomas Müller gaf dan weer een assist minutenver in zijn terugkeer na een coronabesmetting.

Borussia Dortmund won met 3-0 van Arminia Bielefeld. Mahmoud Dahoud (48.) opende vlak na de pauze de score. Jadon Sancho (58.) verdubbelde de voorsprong vanaf de strafschopstip. In de 81e minuut lukte Reinier de 3-0. Bij Dortmund mocht Thorgan Hazard, hersteld van een spierblessure, invallen in de 69e minuut. Thomas Meunier volgde zijn voorbeeld in de 80e minuut. Axel Witsel is nog buiten strijd met een achillespeesblessure. Bij Bielefeld kwam Nathan de Medina niet in actie. In de stand is Dortmund vijfde met 39 punten. Bielefeld is 16e met 18 punten.

Stuttgart had geen moeite met rode lantaarn Schalke 04: 5-1. Via Wataru Endo (10., 26.) en Sasa Kalajdzic (34.) liep de thuisploeg uit tot 3-0. Sead Kolasinac milderde in de 40e minuut. In de tweede helft miste Nabil Bentaleb een strafschop voor Schalke 04. Philipp Klement (88.) en Daniel Didavi (90.+2) zetten de overwinning van Stuttgart extra in de verf. Bij Schalke 04 verscheen Benito Raman in de 73e minuut op het veld. Orel Mangala speelde de hele wedstrijd voor Stuttgart, met 32 punten negende in de stand. Schalke 04 is laatste met negen punten.