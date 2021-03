Bayern München blijft in extremis alleen leider in Bundesliga na geweldige comeback tegen Borussia Dortmund

Bayern München heeft op het randje zijn leidersplaats in de Bundesliga gered. De Rekordmeister stond in de topper tegen Borussia Dortmund al vroeg twee goals in het krijt, maar uiteindelijk boog Bayern dat nog helemaal om tot een 4-2 zege. Goretzka bracht Bayern in de 88ste minuut op voorsprong, even later legde Lewandowski met zijn derde goal van de avond de eindstand vast.

Bayern München wist niet wat het overkwam in de eigen Allianz Arena, want na amper acht minuten spelen gaf het scorebord in Der Klassiker al0-2 aan. Was getekend: Erling Haaland. Het Noorse wonderkind opende al na twee minuten de score en trapte zes minuten later meteen ook zijn tweede tegen de netten. Die tweede goal kwam er op aangeven van Thorgan Hazard, die de voorbije maanden werden getart door spierblessures en voor het eerst sinds het Champions League-duel met Zenit Sint-Petersburg op 8 december nog eens in de basis stond.

Bayern bleef echter niet bij de pakken zitten en knokte zich terug in de match. Lewandowski maakte na 26 minuten de aansluitingstreffer en de sterke Pool stoomde gewoon door. Enkele minuten later miste hij de gelijkmaker nog, maar kort voor de pauze trapte hij wel een strafschop binnen. Bij de rust was de tussenstand in het spitsenduel Lewandowski-Haaland hetzelfde als de score op het bord: 2-2.

Meunier geeft doelpunt cadeau

In de tweede helft kwamen er in het begin enkele kansen, maar nadien viel de partij wat stil. Haaland moest na een uur naar de kant met een grote wonde op de enkel, ook Hazard mocht gaan rusten. 2-2 leek de uitslag te gaan worden, maar in de absolute slotfase forceerde Bayern dan toch nog een doorbraak.

Thomas Meunier - die net als Hazard na blessureleed weer terugkeerde in de basis - kwam in de 88ste minuut goed tussen namens Dortmund, maar leverde daarna in bij Goretzka. Die trapte de winnende treffer wel enig mooi binnen. Lewandowski stelde twee minuten later helemaal orde op zaken door zijn derde van de avond te maken en de eindstand (4-2) vast te leggen.

Thorgan Hazard werd op het uur vervangen, Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd. Axel Witsel ontbreekt nog steeds met een zware achillespeesblessure. Bayern behoudt door de twee late goals in extremis de leiding in de Bundesliga. De Rekordmeister heeft nu 55 punten, twee meer dan RB Leipzig. Dortmund is nu zesde met 39 punten.