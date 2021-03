RB Leipzig speelt gelijk in topper tegen Eintracht Frankfurt en staat nu weer vier punten achter leider Bayern

RB Leipzig is er zondag niet in geslaagd om de topper tegen Eintracht Frankfurt te winnen. Die Roten Bullen bleven thuis steken op een gelijkspel (1-1) en volgen daardoor nu op vier punten van leider Bayern München.

Na zes opeenvolgende zeges in de Bundesliga, en doordat Bayern München recent enkele steken liet vallen, stond RB Leipzig voor dit weekend op twee punten van de leider. Bayern won zaterdag al bij Werder Bremen (1-3) en dus moest Leipzig hetzelfde doen. Die Roten Bullen kwamen vroeg in de tweede helft ook op voorsprong via Forsberg, maar Daichi Kamada (ex-STVV) maakte er later nog 1-1 van. Dat bleek ook de eindstand. Leipzig volgt nu vier punten achter leider Bayern, die er 58 heeft. Frankfurt is vierde met 44 stuks.