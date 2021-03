Benito Raman krijgt er met FC Schalke 04 deze keer vijf binnen, Koen Casteels houdt de nul bij Wolfsburg

Op de 25e speeldag In de Duitse Bundesliga heeft Wolfsburg het Schalke 04 van Benito Raman nog wat verder de dieperik ingeduwd. Met Koen Casteels in doel versloeg het de hekkensluiter met 5-0. Wolfsburg ligt als derde in de stand op koers voor een Champions League-ticket.

Een eigen doelpunt van Shkodran Mustafi (31.) geeft weer hoe alles tegenzit dit seizoen voor traditieclub Schalke 04, dat met slechts tien punten al negen punten achterstand heeft op de voorlaatste en elf op een veilige stek.

In de tweede helft liep Wolfsburg verder uit via Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) en Maximilan Philipp (79.). Benito Raman werd bij 4-0 in de 72e minuut vervangen.

Bayern München blijft leider in de Bundesliga, na een 1-3 overwinning op Werder Bremen, met doelpunten van Leon Goretzka (22.), Serge Gnarby (35.) en topschutter Robert Lewandowski (67.). Niclas Füllkrug kon de eerredder maken in het slot (86.).