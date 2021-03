Bayern München rolt Stuttgart ook met tien man op, Dortmund laat alweer punten liggen in Bundesliga

Bayern München heeft zaterdag overtuigend met 4-0 gewonnen van Stuttgart, dat het zonder de geblesseerde Orel Mangala moest stellen.

De leider in de Bundesliga speelde nochtans bijna de hele wedstrijd met een man minder na een rode kaart voor Davies in de 12e minuut. Robert Lewandowski maakte een hattrick (18’, 23’ en 39’), Serge Gnabry scoorde eenmaal (22’).

MACHINE | Bayern München scoorde dit doelpunt met een man minder op het terrein. Ja, je leest het goed. 😅🤷‍♂️#FCBVfB pic.twitter.com/NqsjnrUeQJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard en Thomas Meunier in de basis, speelde 2-2 gelijk op het veld van Keulen. Scherpschutter Haaland scoorde twee keer voor Dortmund (3‘ en 90’).

⏱️ | Erling Haaland opent de score na drie minuten voor Dortmund! 💥🇳🇴#KOEBVB pic.twitter.com/w52YohJtKO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Duda (35.) trof raak vanop de stip voor Keulen, en ook Jakobs (65.) scoorde voor de thuisploeg.

⚠️ | Ismail Jakobs straft het slap verdedigen van Meunier af! 😮#KOEBVB pic.twitter.com/juh8fbcynU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Meunier - die er bij de tweede tegentreffer niet goed uitzag - werd in de 80e minuut gewisseld. Thorgan Hazard maakte de 90 minuten vol. De geblesseerde Axel Witsel ontbrak, net als Sebastiaan Bornauw bij Keulen. In de stand blijft Dortmund vijfde met 43 punten. Keulen is 14e met 23 punten.

🤖 | Erling Haaland maakt in het slot van de wedstrijd nog de gelijkmaker. 🐝#KOEBVB pic.twitter.com/7yrKEU3XmX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Het Wolfsburg van Koen Casteels ging met 1-2 winnen bij Werder Bremen. De Wolven kwamen op voorsprong door een owngoal van Sargent (9.) en diepten daarna de voorsprong verder uit: Weghorst scoorde in de 42e minuut. Mohwald prikte in minuut 45 nog tegen voor Werder Bremen. Wolfsburg behoudt met 51 punten de derde plaats in de Bundesliga.