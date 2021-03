Dodi Lukebakio schittert tegen Bayer Leverkusen en helpt Hertha Berlijn aan levensbelangrijke zege

Hertha Berlijn heeft een zeer belangrijke overwinning geboekt in de strijd om het behoud in de Duitse Bundesliga. De club uit de hoofdstad won met 3-0 van topclub Bayer Leverkusen en klimt daardoor weer uit de degradatiezone. Dodi Lukebakio gaf twee assists en zag een doelpunt afgekeurd worden.

Lukebakio gaf zijn eerste assist al na amper vier minuten aan Deyovaisio Zeefuik. Een goeie twintig minuten later was het weer prijs: deze keer was Matheus Cunha de gelukkige ontvanger van een assist. Enkele minuten later legde Jhon Cordoba de eindstand (3-0) vast. Lukebakio scoorde zelf nog in de tweede helft, maar door handspel in de opbouw werd zijn 4-0 afgekeurd. Hij werd na 73 minuten gewisseld.

In de stand klimt Hertha weer uit de degradatiezone, maar de strijd om het behoud blijft razend spannend. De Berlijnse club is nu samen met Mainz veertiende: beide clubs hebben 24 punten. Nummer zestien Köln staat op amper één punt op de barrageplaats, Arminia Bielefeld staat nog één punt verderop op de eerste rechtstreekse degradatieplaats. Voor rode lantaarn Schalke 04, dat slechts 10 punten heeft, lijkt het kalf allang verdronken. Bayer Leverkusen is zesde met 40 punten, drie minder dan Borussia Dortmund en twee meer dan Union Berlijn.