Dodi Lukebakio bezorgt Hertha puntje met penaltygoal in Berlijnse derby

In de Bundesliga hebben de twee Berlijnse teams Union en Hertha 1-1 gelijkgespeeld. Dodi Lukebakio maakte het doelpunt voor Hertha vanop de strafschopstip. In de 61e minuut werd hij gewisseld.

Dedryck Boyata, die na een blessure wel weer was opgeroepen bij de Rode Duivels, stond nog niet op het wedstrijdblad. In de stand staat Hertha 14e met 25 punten, net boven de degradatieplaatsen. Union Berlijn staat 7e (39 punten).

In de Nederlandse Eredivisie verloor RKC Waalwijk met 1-3 van FC Emmen. Cyril Ngonge viel in en maakte de eerredder voor RKC in de extra tijd (92.).

Lennerd Daneels speelde heel de wedstrijd, Thierry Lutondo en Sebbe Augustijns vielen eveneens in bij RKC in de tweede helft. RKC staat 14e met 26 punten. Emmen blijft voorlaatste met 18 punten.