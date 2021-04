Borussia Dortmund wint met speciale truitjes vlot van Werder Bremen, invaller Thorgan Hazard deelt assist uit

Foto: Pool via REUTERS

Dortmund heeft zondag op de 29e speeldag in de Bundesliga met 4-1 gewonnen van Werder Bremen. Rashica (14.) bezorgde de bezoekers een blitzstart, maar lang konden ze niet van de voorsprong genieten. Reyna (29.) scoorde nog voor het halfuur de gelijkmaker en Haaland - wie anders - was auteur van de 2e en 3e goal van Dortmund. Het waren zijn eerste goals in bijna een maand tijd.

Borussia Dortmund trad eenmalig aan met retro truitjes die geïnspireerd waren door hun shirts uit 1997, toen de geel-zwarten de Champions League wonnen. Van het trio Belgen bij Dortmund betrad enkel Thorgan Hazard de lijnen. Hij loste een kwartier voor tijd Julian Brandt af. Hij gaf in het slot de assist op Mats Hummels (87.) voor de 4-1. Thomas Meunier speelde andermaal geen minuut, terwijl Axel Witsel out is voor de rest van het seizoen.

De fraaie openingsgoal van Reyna: