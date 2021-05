Bayern München viert nieuwe landstitel in stijl en legt er maar liefst zes in het mandje tegen Mönchengladbach

Na de zege van Borussia Dortmund tegen enige overgebleven concurrent RB Leipzig eerder op de dag was de negende landstitel op rij al een feit, maar Bayern München heeft zaterdagavond nog eens de puntjes op de i gezet. In een galamatch tegen Borussia Mönchengladbach, nochtans zevende in de stand, werd er met maar liefst 6-0 gewonnen. Robert Lewandowski scoorde drie keer en was ook nog goed voor een assist.

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen Lewandowski er op aangeven van Alaba meteen 1-0 van maakte. Mönchengladbach bood nog wat weerwerk, maar toen halverwege de eerste helft Thomas Müller ook de 2-0 maakte, brak de veer. Lewandowski maakte er kort na het halfuur 3-0 van en gaf vlak voor de pauze ook nog de assist voor de 4-0 van Kingsley Coman: match gespeeld, en dat met nog 45 minuten te gaan.

Hattrickman Lewandowski

In de tweede helft kon Bayern uitvoetballen, maar de score werd wel verder aangedikt. Lewandowski maakte vanaf de stip zijn derde van de avond. De pas ingevallen Nianzou werd kort daarna met rood van het veld gestuurd, maar zelfs dat kon Bayern niet meer deren. Sané maakte er in de slotfase nog 6-0 van.

Bayern heeft nu 74 punten met nog twee matchen te gaan en kan niet meer bijgehaald worden, want eerste achtervolger RB Leipzig heeft tien punten minder. Mönchengladbach is zevende met 46 punten en heeft een mirakel nodig om het laatste Europese ticket te pakken. Dat is momenteel in handen van nummer zes Bayer Leverkusen, dat vijf punten meer heeft.