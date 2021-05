Borussia Dortmund en Thorgan Hazard schenken Bayern München negende landstitel op rij door zege tegen RB Leipzig

Op de 32e speeldag in de Bundesliga heeft Borussia Dortmund zaterdag RB Leipzig verslagen: het werd 3-2 in het Signal Iduna Park. Door het verlies van eerste achtervolger Leipzig is het doek gevallen in de Duitse titelstrijd. Bayern München kan niet meer bijgebeend worden en is voor de 31e keer in zijn bestaan en een 9e opeenvolgende maal landskampioen. Dortmund doet dankzij zijn vijfde competitiezege op rij weer volop mee voor een plaats bij de eerste vier.