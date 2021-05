Robert Lewandowski breekt 49 jaar oud record door 41ste Bundesliga-goal te scoren in allerlaatste minuut

In de allerlaatste minuut van de competitie heeft Robert Lewandowski het schier onmogelijke gedaan: het onbreekbare record van Gerd Müller gebroken en voor de 41ste keer te scoren in één Bundesliga-seizoen.

De spits van Bayern München, al een tijdje zeker van een nieuwe titel in Duitsland, scoorde de 5-2 in het thuisduel tegen Augsburg en schoof zo voorbij Müller, nog zo’n clubmonument in Beieren. Lewandowski is met 277 doelpunten in de Bundesliga ook tweede achter diezelfde Müller, die er 365 maakte tijdens zijn illustere carrière.

Lewandowski pikte voor zijn 41ste roos een afgeblokt schot van Leroy Sané op, reageerde als snelste en omspeelde ijskoud de doelman. Bingo, voor de zoveelste keer dit seizoen dus. De Pool kon het niet laten en trok zijn truitje uit in alle euforie.

“Ik vind geen woorden om mijn gevoel te beschrijven”, reageerde Lewandowski achteraf. “Wanneer je negentig minuten lang tevergeefs probeert te scoren en het uiteindelijk lukt met het laatste schot van de wedstrijd, dan voelt dit absoluut fantastisch aan. Ik ben dolgelukkig. Dit is een hoogtepunt in mijn carrière.”

De goalgetter was inderdaad al een hele wedstrijd lang op zoek naar het record, maar de Poolse doelman überhaupt hield een reeks kansen tegen. “Het was moeilijk om geduldig te blijven”, gaf hij eerlijk toe. “Maar ik bleef geloven dat er een kans zou komen met de ideale situatie, en dat ik klaar moest zijn voor dat moment. Je moet echt knokken voor een record. Ik moet dan ook mijn team danken, want zij zijn onderdeel van dit record.”

THERE IT IS!!!



LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥



AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021