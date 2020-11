Michy Batshuayi en Youri Tielemans zetten scheve situatie recht voor Rode Duivels tegen Zwitserland

Het leven kan simpel zijn als je Michy Batshuayi heet. De doublure van Romelu Lukaku speelde negentig minuten verstoppertje maar schonk België met twee doelpunten een revanche-zege tegen Zwitserland: het werd 2-1. De Rode Duivels moesten aan Den Dreef in Leuven het spel ondergaan en rekenen op hun A-spelers om het niveau tegen Engeland en Denemarken op te trekken.

Hoe zinvol is een oefeninterland in tijden van pandemie en een kreunende kalender? Bijna iedereen had zijn mening al gegeven, behalve de Rode Duivels die woensdag aan de aftrap stonden tegen Zwitserland. “Voor spelers die minder vaak aan de bak komen bij de nationale ploeg zijn zulke wedstrijden kansen”, had Dennis Praet vooraf op VTM gezegd. De Leuvense middenvelder van Leicester City speelde in het “King Power At Den Dreef”-stadion een soort van thuiswedstrijd. Maar zijn positie, rechts in de “pocket” achter diepe spits Michy Batshuayi, was niet de plaats waar zijn kwaliteiten het best tot hun recht kwamen. Eén keer kon hij zich doorzetten – het leverde de enige echt goeie kans van België in de eerste helft op.

Centraal op het middenveld koos bondscoach Roberto Martinez opnieuw voor Leander Dendoncker en Hans Vanaken. Het duo had punten gescoord tijdens het vorige experiment tegen Ivoorkust. Maar tegen het stugge en balvaste Zwitserland hadden beiden het moeilijk om lijn in het spel te krijgen. Defensief lukte het nog wel, maar in balbezit hadden ze het lastig om de drie aanvallende spelers te bereiken. Michy Batshuayi speelde verstoppertje. De schaarse aanwezigen waren vergeten dat hij op het veld stond toen hij kort na rust zomaar uit het niets de 1-1 scoorde.

Zwitserland was verdiend op voorsprong gekomen in de eerste helft. Sebastiaan Bornauw verkeek zich op een lange bal van Fabian Schär, Wolfsburg-aanvaller Admir Mehmedi nam de bal knap mee en prikte beheerst de 0-1 voorbij Simon Mignolet.

De doelman van Club Brugge moest net als bij zijn club veelvuldig aan de bak. Na een voorzet van Fernandes en een kopbal van Gavranovic kreeg Mehmedi een kans op 0-2. Maar de Limburger maakte zich goed breed en verhinderde de dubbele voorsprong. België was in de eerste helft maar één keer tot iets wat op een kans leek gekomen. Praet zette een actie op met Nacer Chadli, die zijn gebrek aan matchritme niet kon verbergen. De Zwitserse doelman van PSV, Yvon Mvogo, kwam goed uit om de scherpe voorzet van Praet onschadelijk te maken. Dodi Lukebakio probeerde het nadien met een acrobatische volley, maar zijn poging zeilde naast.

In de tweede helft kwam Youri Tielemans in voor de geblesseerde Leander Dendoncker. De Leicester-middenvelder moest voor meer diepgang zorgen en kweet zich na vijf minuten van zijn taak. De Zwitserse verdediger Loris Benito speelde ongelukkig in, Tielemans onderschepte en vond Michy Batshuayi in de zestien. De aanvaller van Crystal Palace had tot dan toe werkelijk niets goed gedaan maar schakelde als een huurmoordenaar zijn Fabian Schär uit en scoorde fraai in de verste hoek.

De gelijkmaker hielp de Belgen niet om het evenwicht te herstellen. De Zwitsers bleven onverstoorbaar het strafschopgebied van Simon Mignolet bestoken. De Club-doelman acteerde op hoog niveau en reageerde attent op pogingen van de invallers Vargas en Widmar.

Zijn reddingen zouden optimaal renderen want aan de overzijde was het bij een van de schaarse uitbraken van de Belgen wel raak. Dodi Lukebakio pakte uit met een actie langs de linkerflank, de bal kwam tot bij invaller Thomas Foket op rechts en die bediende Michy Batshuayi voor zijn tweede van de avond. Aannemen met de borst en binnenknallen. Het leven is simpel als je Michy Batshuayi heet en een bal krijgt aangespeeld in de zestien meter.

Zwitserland drong nog aan maar België trok de zege over de streep. Na Dodi Lukebakio kreeg ook Charles De Ketelaere zijn debuut, als 701ste Rode Duivel. Zondag zal het beter moeten om Engeland te verslaan in de Nations League. Maar met de konijnenpoten van Michy Batshayi komt België al een heel eind.