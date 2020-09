Aubameyang scoort meteen heerlijke goal in eerste match Premier League: Arsenal wint vlot van promovendus

De allereerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen is een prooi geworden voor Arsenal. Dat won met duidelijke 0-3-cijfers op het veld van promovendus Fulham, waar Denis Odoi de match volmaakte. De laatste goal, een knappe krul van Pierre-Emerick Aubameyang na een al even mooie pass van Willian, was meteen een heel mooie.

Odoi, die Aubameyang bij de fase in kwestie probeerde afhouden, stond op het verkeerde been door de lopende mensen rondom hen in een actie die van achteruit vertrok voor Arsenal.

Afwerken doe je zo! 💯🎯 pic.twitter.com/e7iWMrcEuE — Play Sports (@playsports) September 12, 2020

Eerder hadden treffers van Alexandre Lacazette en Gabriel het pad al geëffend voor The Gunners. Opvallend was ook de rol van nieuwkomer Willian, die twee assists gaf en ook een voet had in de 0-1. Het allereerste doelpunt van de Premier League was in tegenstelling tot de treffer van Aubameyang niet meteen een pareltje:

.@LacazetteAlex opent de Premier League '20-'21 met een *kuch* pareltje! 🥳⚽ pic.twitter.com/N5cUNxHmxj — Play Sports (@playsports) September 12, 2020

Later op de dag staan nog drie duels geprogrammeerd. Zo ontvangt Crystal Palace, de nieuwe club van Michy Batshuayi (en Benteke, die geblesseerd is), Southampton. Kampioen Liverpool speelt thuis tegen Leeds, een andere nieuwkomer.