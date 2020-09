Kevin De Bruyne opent meteen zijn rekening en helpt Manchester City aan felbevochten zege in eerste match

Alsof hij zijn trofee van Player of the year nog wat extra kracht bij wilde zetten. Kevin De Bruyne deed meteen van zich spreken bij zijn seizoensopener met Manchester City op bezoek bij Wolverhampton. De Rode Duivel brak de ban voor zijn club in de moeilijke uitwedstrijd door een penalty uit te lokken en die zelf om te zetten voor de openingstreffer in een match die City met 1-3 won.

De Bruyne ontpopte zich ook na de 0-1 tot orkestmeester. Hij zette de 0-2 op met een bekeken doorsteekpassje, de doorgebroken Raheem Sterling was niet egoïstisch en liet Phil Foden de dubbele voorsprong in doel trappen. Op slag van rust had De Bruyne zelfs zijn tweede van de avond aan de voet, maar het bovenlichaam van doelman Rui Patricio hield de Wolves recht toen de Belg opnieuw voor het Wolverhampton-doel opdook.

Na rust kende de Cityzens echter heel wat meer problemen met de thuisploeg. Daniel Podence en Raul Jimenez kregen een paar uitgelezen kansen op de aansluitingstreffer niet tussen de palen. De 1-2 viel uiteindelijk toch, twaalf minuten voor tijd, en was niet toevallig een combinatie van twee voornoemde spelers. Podence poortte eerst De Bruyne alvorens de ideale voorzet voor Jimenez te geven, die onhoudbaar binnenkopte. Rode Duivel Leander Dendoncker, net ingevallen bij de thuisploeg, mocht meteen meevieren.

City werd nog zenuwachtig, maar verder dan dat kwamen de ‘Wolves’ niet meer. Integendeel: terwijl ze de laatste minuten van de blessuretijd vooral aan de cornervlag doorbrachten, trok Gabriel Jesus in de slotseconde naar binnen en zag hij zijn afgeweken schot nog in doel verdwijnen: 1-3. Manchester City, dat zijn eerste competitiematch uitgesteld zag na een lange Europese campagne, heeft zijn eerste driepunter beet. Wolverhampton blijft achter met een drie op zes.