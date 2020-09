Chelsea schiet zichzelf in de voet met rode kaart, penaltymisser en blunder van Kepa: Liverpool wint eerste topper van het seizoen

Liverpool is het seizoen met een 6 op 6 gestart na 0-2 winst in de topper bij Chelsea. Divock Origi kwam niet van de bank bij de Reds.

Chelsea wilde het landskampioen Liverpool thuis zo moeilijk mogelijk maken, maar schoot zichzelf in de voet met een rode kaart voor Andreas Christensen net voor de rust. De Deen haalde de doorgebroken Sadio Mané onderuit. Liverpool, met nieuwe aanwinst Thiago Alcantara op het veld in de tweede helft, kon in de 50e minuut profiteren van hun numeriek overwicht. Roberto Firmino vond na mooi combinatiespel de ruimte aan de rechterflank en bereikte Mané, die de bal voorbij Kepa Arrizabalaga binnen kopte.

Vier minuten later keken de Blues al tegen een 2-0 achterstand aan, nadat Kepa de bal simpelweg in de voeten van Mané speelde, die maar binnen te leggen had. Een penalty in de 75e minuut kon Chelsea nog wat hoop geven, maar Jorginho miste zijn eerste elfmeter sinds zijn aankomst in de Premier League.