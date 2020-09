Assist Leandro Trossard helpt Brighton aan eerste zege

Leandro Trossard heeft zijn ploeg zondag aan de overwinning geholpen met een assist. Brighton won met 0-3 op bezoek bij Newcastle op de tweede speeldag van de Premier League.

Neal Maupay was de doelpuntenmaker van dienst bij de uitploeg. Na vier minuten zette hij een penalty om en drie minuten later mocht hij zijn tweede van de avond al binnen leggen op voorzet van Trossard (7.). Het doelpunt werd eerst nog afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR draaide de beslissing van de scheidsrechter om. Diep in de tweede helft maakte Aaron Connolly er 0-3 van met een mooie krul (83.) en pakte Yves Bissouma nog een rode kaart (89.). Het is de eerste overwinning voor Brighton dit seizoen, dat nu op een voorlopige negende plaats komt met 3 punten. Trossard speelde de volledige wedstrijd.