Goal Tielemans, assist Castagne en hattrick Vardy: Leicester City veegt de vloer aan met Manchester City

Manchester City is thuis pijnlijk met 2-5 onderuit gegaan tegen Leicester City. De Citizens kwamen wel op voorsprong via Mahrez, maar toen Vardy gelijkmaakte waren ze helemaal nergens meer. Door deze nederlaag ziet het Liverpool aan het begin van de competitie meteen al uitlopen. Leicester start het seizoen dan weer uitstekend met 9 op 9.

De wedstrijd kondigde zich aan als een duel der Belgen en dat was ze ook. Bij Man City stond Kevin De Bruyne - uiteraard - in de basis, bij Leicester herkenden we drie landgenoten: Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne.

Het was de thuisploeg die het beste van start ging. Al na een paar minuten trof Riyad Mahrez raak. En hoe. De Algerijn nam na een corner van Kevin De Bruyne de bal op de slof en knalde hem mooi in de winkelhaak. Een prinsheerlijk doelpunt, en dat tegen zijn ex-ploeg.

Nee, beter past hij niet! 🤤 pic.twitter.com/eR7pem8FJA — Play Sports (@playsports) September 27, 2020

Later in de eerste helft kreeg Leicester terecht een penalty. Kyle Walker gaf Jamie Vardy een duw in de zestien en de bal ging zo op de stip. Vardy zelf zette zich achter de bal en faalde niet: 1-1. De Foxes waren tot dan toe nergens maar gingen wel met een gelijke stand rusten.

Na de koffie ging Jamie Vardy gewoon door op zijn elan. Youri Tielemans stuurde Timothy Castagne goed diep met een afgemeten pas en Castagne vond op zijn beurt Jamie Vardy. De Engelse spits devieerde het leer daarop mooi in doel. Even later was het al opnieuw prijs. Eric Garcia haalde Vardy nogal knullig neer in het strafschopgebied en de bal ging voor de tweede keer op de stip. Vardy faalde niet en lukte zo een hattrick.

Manchester City was helemaal nergens meer en ging nog verder ten onder. James Maddison, ingevallen voor Dennis Praet, maakte de afgang voor De Bruyne en co compleet. Hij veroverde de bal op de helft van City, stak het halve veld over en krulde de bal heerlijk voorbij Ederson het doel in: 1-4.

Maestro Maddison legt 'm meesterlijk in het hoekje! 🔥🖌 pic.twitter.com/gSC7DZmeAv — Play Sports (@playsports) September 27, 2020

Nathan Ake lukte vijf minuten voor tijd nog een tweede doelpunt voor City, maar dat kon de pijnlijke thuisnederlaag niet verzachten. Youri Tielemans stak het mes een paar minuten later zelfs nog dieper. Na een fout van Benjamin Mendy ging de bal voor een derde keer op de stip. Omdat hattrick-hero Vardy al gewisseld was, zette Tielemans zich achter de bal. De Rode Duivel faalde niet en pikte zo ook zijn goaltje mee: 2-5.