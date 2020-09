Voor het eerst sinds Ronaldo: pechvogel Trossard raakt drie keer het doelhout tegen Man United

Leandro Trossard is dé pechvogel van het weekend. De Limburgse Rode Duivel trof zaterdagnamiddag drie keer het doelhout tegen Manchester United. Zijn team Brighton & Hove Albion scoorde diep in blessuretijd de 2-2 gelijkmaker, maar slikte in de 100e (!) minuut de 2-3 vanop de stip.

Trossard is de eerste speler die drie keer het doelhout raakt in eenzelfde match in de Premier League sinds Cristiano Ronaldo in oktober 2006 tegen Newcastle. In de eerste helft raakte onze landgenoot al de linker- en de rechterpaal, op het einde van de match trof hij ook nog eens de lat. Het werd niet het dagje van Brighton & Hove Albion dat in totaal vijf keer het doelhout op zijn weg vond tegen Manchester United en ook nog een penalty zag afgekeurd worden door de VAR.

Neal Maupay had de thuisploeg vanaf de penaltystip nochtans op voorsprong geschoten met een panenka, maar Maguire maakte meteen nadien gelijk. Tien minuten na de pauze scoorde Marcus Rashford schijnbaar de winning goal. Tot de dramatische blessuretijd: Solly March werkte in de 95e minuut de gelijkmaker in doel, maar dat volstond niet voor een punt. Want in de 100e minuut (jawel!) kreeg Manchester United nog een penalty, feilloos omgezet door Fernandes.

Een panenka, omdat het kan!?? pic.twitter.com/rznwFGWum6 — Play Sports (@playsports) September 26, 2020

40': Bruno Fernandes concedes a penalty, Neal Maupay scores



90+10': Neal Maupay concedes a penalty, Bruno Fernandes scores



Man Utd win. ?? pic.twitter.com/pbdeyWieFx — Squawka News (@SquawkaNews) September 26, 2020

