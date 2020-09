Chelsea komt 3-0 achter bij promovendus, maar sleept in 93ste minuut alsnog puntje uit de brand

Chelsea heeft op de derde speeldag van de Premier League opnieuw geen al te beste indruk nagelaten. The Blues stonden na een halfuur 3-0 achter bij het gepromoveerde West Bromwich Albion, maar pakten alsnog een puntje. Tammy Abraham scoorde de 3-3 in de absolute slotfase.

Chelsea kwam in The Hawthorns al op achterstand na nauwelijks 4 minuten, toen Callum Robinson de 1-0 binnen ramde. De fans van West Bromwich konden hun ogen amper geloven toen diezelfde Robinson twintig minuten later ook de 2-0 maakte na een vreselijke blunder van Thiago Silva, en Kyle Bartley nog eens twee minuten later met een strakke vrije trap voor de 3-0 zorgde.

Chelsea stond erbij en keek ernaar, maar herpakte zich vrij snel na de rust. Mason Mount maakte er met een afstandschotje in de linkerbenedenhoek 3-1 van. Twintig minuten voor het einde werd Callum Hudson-Odoi op weg gezet naar de 3-2 door nieuwe aanwinst Kai Havertz, waardoor Chelsea toch nog wat hoop kreeg.

The Blues deden hun uiterste best, maar echt grote kansen kwamen er niet meer - al mikte Timo Werner een goede kans nog hoog over. In de 93ste minuut gebeurde het dan toch: Hudson-Odoi zag zijn schot afgestopt worden, maar Tammy Abraham was in de rebound wel trefzeker. Even was het nog nagelbijten toen de VAR het doelpunt nakeek, maar uiteindelijk bleef de goal op het scorebord staan: het werd 3-3.

Chelsea begint de competitie met slechts een 4 op 9 en heeft dus nog steeds werk aan de winkel. Voor West Brom was het eerste puntje van het seizoen wellicht een magere troost na een sterke wedstrijd.