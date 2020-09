Tottenham geeft in allerlaatste minuut zege nog uit handen tegen Newcastle

Tottenham is thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakt tegen Newcastle. De Spurs domineerden de hele wedstrijd maar zagen in de absolute slotfase de bezoekers nog langszij komen via een penalty. Toby Alderweireld bleef voor de tweede wedstrijd op rij op de bank.

Lucas Moura opende de score voor de Spurs. De Argentijnse winger werkte een voorzet van Harry Kane goed in doel. Opvallend: voor Kane was het al de vijfde assist in drie wedstrijden. De goaltjesdief ontpopt zich dit seizoen zo tot ware assistgever. Voor Moura was het dan weer een bevrijdend doelpunt. Hij beëindigt met zijn treffer een droge periode van 22 competitiewedstrijden.

Foto: Pool via REUTERS

Newcastle kon de hele wedstrijd geen vuist maken en leek op weg om de partij zonder ook maar één schot op doel te beëindigen. Tot de bal in de allerlaatste minuut tegen de hand van Eric Dier kwam. Na een interventie van de VAR - om te checken of Newcastle-spits Andy Carroll niet buitenspel stond - kreeg het toch nog een penalty toebedeeld. Callum Wilson zette deze feilloos om en bezorgde Newcastle zo in extremis een punt. Na affluiten pakte Harry Kane nog rood na een verbale reactie bij de scheidsrechter. Tottenham start met 4 op 9 verre van goed aan de competitie.