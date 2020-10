Sensatie in de Premier League: Liverpool krijgt pak rammel van Aston Villa

Liverpool verloor voor het eerst dit seizoen en hoe. Klopp wreef zijn ogen uit toen hij naar het scorebord keek. Met 7-2 maakte Aston Villa er een heus doelpuntenfestijn van. Grealish en Watkins rolden samen de hele Liverpool-verdediging 90 minuten lang op.

Al na vier minuten was Liverpool op achtervolgen aangewezen. Watkins schoof laag binnen op aangeven van Grealish. En dat zou niet de laatste keer van de avond zijn. Na 22 minuten was het opnieuw hetzelfde duo dat de verdediging van de landskampioen kwelde. 2-0. Iets na het halfuur leek Liverpool zich te herpakken toen Mo Salah de aansluitingstreffer scoorde, maar de hoop was van korte duur. Nog geen vijf minuten later maakte McGinn de 3-1 en nog voor rust maakte Watkins zijn hattrick compleet. Hij kopte de 4-1 binnen op aangeven van Trezeguet (ex-Anderlecht).

Liverpool ging verweesd rusten. Na rust volgde meer van dat. Opnieuw was Grealish de aangever van dienst. Deze keer koos hij Barkley als afwerker. Liverpool nog wat dieper in de put. Salah verzachtte even de pijn voor Liverpool door de 5-2 in het mandje te leggen, maar Aston Villa had er helaas voor The Reds nog niet genoeg. Grealish had genoeg van assists geven en wilde hij ook wel eens zelf scoren. Watkins schotelde hem de 6-2 voor en uiteindelijk maakte Grealish ook nog de 7-2.

Moeilijk kiezen wie de matchwinnaar was. Watkins met een hattrick en een assist of Grealish met twee doelpunten en drie assists. Het zegt alles over de wedstrijd van Aston Villa dat een begenadigde en efficiënte dag kende. Tegen de landskampioen dan nog. Klopp heeft nog werk voor de boeg. Vooral verdedigend dan, want Van Dijk en co zagen er verschillende keren niet goed uit.