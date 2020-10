Manchester City moet tevreden zijn met een punt in Leeds

Kevin De Bruyne heeft zaterdag puntenverlies geleden met Manchester City in de Premier League. De runner-up van vorig seizoen speelde 1-1 gelijk op het veld van promovendus Leeds in zijn derde wedstrijd in de Premier League dit seizoen.

Raheem Sterling zette na 17 minuten de 0-1 op het bord. De Engelse flankaanvaller sneed knap naar binnen vanop links en vond de verste hoek. City liet in de eerste helft nog een aantal kansen om de voorsprong uit te breiden liggen en dat kwam de ploeg van Pep Guardiola nog duur te staan. Na een slechte tussenkomst van Ederson op een hoekschop kon Rodrigo profiteren en de gelijkmaker binnen werken (59.). Ook na de goal bleven de Citizens morsen met de kansen en slaagden ze er niet in de drie punten mee naar huis te nemen. Met het punt schiet Manchester City niet veel op en blijft het hangen in het midden van het klassement, met slechts vier punten uit drie wedstrijden.