Rentree van Bale draait uit op sisser: Tottenham geeft 3-0 bonus nog uit handen na wereldgoal in 94ste minuut

Tottenham Hotspur heeft op de vijfde speeldag van de Premier League een 3-3 gelijkspel geboekt tegen West Ham United. Toby Alderweireld stond in de basis, terwijl Gareth Bale zijn rentree vierde in het shirt van de Spurs. Tottenham stond 3-0 voor bij de rust, maar West Ham kwam terug dankzij een wereldgoal in de 93ste minuut.

Bale begon op de bank, een plaatsje waar onze landgenoot Alderweireld al enkele keren had gezeten voor de Spurs. Niet op de vijfde speeldag, want toen mocht de centrale verdediger weer starten. Hij zag hoe Harry Kane een assist gaf aan Heung-Min Son. De Engelse spits zit al aan acht assist dit seizoen, na amper zes wedstrijden al zijn seizoensrecord. Kane scoorde zelf ook nog twee keer, waardoor hij nu al aan zeven doelpunten zit.

Het dodelijkste duo van de @premierleague slaat weer toe! 💪 pic.twitter.com/bnvTISwjlF — Play Sports (@playsports) October 18, 2020

Met nog twintig minuten te spelen kwam er nog meer goed nieuws voor de Spurs. Bale viel in, waardoor de Welshman nu echt aan zijn tweede periode begonnen is in Londen. Een leuke invalbeurt was het echter niet, want plots kwam West Ham United opzetten. Fabian Balbuena maakte de 3-1, Davinson Sanchez scoorde de aansluitingstreffer in eigen goal. De Spurs bibberden, maar bijna scoorde Bale nog de 4-2 na een goede dribbel.

Het pleit leek beslecht, maar toch gingen de Hammers met een punt lopen. Dankzij Manuel Lanzini, die een weggewerkte vrijschop heerlijk in de verste hoek pegelde.

Tottenham is door de 3-0 overwinning tweede in de stand, met tien punten. Everton blijft leider. West Ham United staat dertiende met zeven punten.