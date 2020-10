28 minuten ver in Chelsea-Southampton. Timo Werner legde zonet zijn tweede doelpunt van middag binnen. The Blues op rozen, de zege lag al binnen handbereik. Maar dat was buiten de veerkracht van Southampton gerekend, dat nog voor het uur terugkwam tot 2-2. Kai Havertz - die andere dure Duitse aanwinst van Chelsea - zorgde nadien we voor de 3-2. Maar in de blessuretijd bezorgde Jannik Vestergaard Southampton nog een punt.