Incidentrijke Merseyside-derby eindigt onbeslist: winnend doelpunt Liverpool (onterecht?) afgekeurd in slotminuut

De Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Beide teams maakten er in Goodison Park wel een spektakelstuk van: het werd 2-2, maar de spektakelrijke wedstrijd kende enkele opmerkelijke incidenten. Zo ontsnapte Everton-doelman Jordan Pickford aan rood na een gruwelijke tackle op Virgil Van Dijk en werd de winnende goal in de 92ste minuut - al dan niet onterecht - afgekeurd door de VAR wegens buitenspel van Mané.

De Merseyside-derby begon meteen spectaculair, want al na amper vier minuten werd de score geopend. Was getekend: Sadio Mané, die op aangeven van Robertson de 0-1 onhoudbaar binnen ramde. Even later mocht Everton van geluk spreken dat het niet met z’n tienen kwam te staan: doelman Jordan Pickford trapte Virgil Van Dijk uit de wedstrijd met een verschrikkelijke tackle, maar kreeg niet eens een kaart.

.@SMane_Officiel is er weer als de kippen bij! ???? pic.twitter.com/NyiNApBiBT — Play Sports (@playsports) October 17, 2020

Everton kwam na een moeilijk openingskwartier gaandeweg wat beter in de wedstrijd. De 1-1 kwam er snel nadien: Michael Keane kopte een hoekschop van James Rodriguez voorbij een verbouwereerde Adrian. De Toffees verloren voor de pauze ook een speler: verdediger Seamus Coleman moest met een vermoedelijke spierblessure naar de kant.

De tweede helft bracht meer kansen voor Everton. De thuisploeg toonde zich de betere ploeg en werd ei zo na beloond, maar Richarlison trapte op de paal. Twintig minuten voor het einde viel het doelpunt echter plots aan de overkant: Mohamed Salah profiteerde van defensief gesukkel en zette de 1-2 op het scorebord. Het startsein voor een dolle slotfase, zo bleek.

Een halve kans, meer dan genoeg voor @MoSalah! ???? pic.twitter.com/P4NiLO2RwK — Play Sports (@playsports) October 17, 2020

Everton reageerde meteen via een uitstekende kans voor de man in vorm, Dominic Calvert-Lewin. Vervolgens moest Pickford twee geweldige reddingen uit de handschoenen schudden om Liverpool van de 1-3 te houden. De Reds kregen nadien het deksel op de neus, want Calvert-Lewin maakte in de 81ste minuut opnieuw gelijk: 2-2. De wedstrijd werd steeds bitsiger en dat resulteerde vlak voor het einde nog in een rode kaart voor Richarlison, die onbesuisd doorging op de enkels van Thiago en rechtstreeks mocht gaan douchen.

En nog was het niet gedaan in Goodison Park. Liverpool zette met zijn numerieke overwicht nog alles op alles om de 2-3 te forceren. Dat lukte ook: Jordan Henderson scoorde op aangeven van Sadio Mané de winnende treffer in de 92ste minuut. Tot ontsteltenis van alles wat rood draagt in Liverpool werd het doelpunt echter afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Mané zou buitenspel gestaan hebben, maar met het blote oog was dat niet te zien. Millimeterwerk dus, maar het feestje van Liverpool ging niet door. Het bleef 2-2.

Liverpool have an injury-time winner ruled out because Sadio Mane is deemed offside ??#EVELIV pic.twitter.com/8EGRH56szJ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 17, 2020

In de stand blijft het warempel Everton dat op kop staat: de Toffees slikten hun eerste puntenverlies tegen de grote stadsrivaal, maar kunnen met een 13 op 15 terugblikken op een uitstekende seizoensstart. Liverpool is momenteel tweede met 10 punten, maar kan dit weekend nog door verschillende teams bijgehaald worden.